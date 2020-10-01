Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı?
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Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı?

01.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:38
Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Djaniny Semedo, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı? Djaniny Semedo kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Djaniny Semedo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor?

DJANİNY SEMEDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mart 1991

Kaç yaşında: 29 yıl yaşında

Nereli: Santa Cruz, Cape Verde

Boy: 1,9 m

Kilo: 78 kg

Mevki: Forvet

Djaniny tam adı ile Jorge Djaniny Tavares Semedo (d. 21 Mart 1991), Yeşil Burun'lu millî futbolcudur. Santos Laguna'da forma giymektedir. 2013'te Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasını giymiştir.

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

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