Djaniny Semedo kimdir? Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Djaniny Semedo, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Djaniny Semedo kaç yaşında nereli? Djaniny Semedo hangi pozisyonda oynuyor? Djaniny Semedo hangi takımlarda oynadı? Djaniny Semedo kimdir?