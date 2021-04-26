Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi
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Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi

Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son haftaya 3 puan farkla lider giren Diyarbekirspor'un şampiyonluğa yakın olması Diyarbakır'da heyecanı yükseltti.

Son haftaya 3 puan farkla lider giren Diyarbekirspor'un şampiyonluğa yakın olması Diyarbakır'da heyecanı yükseltti. Kentin işlek noktaları bayrak ve flamalarla donatıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta Belediye Derincespor'u 2-1 yenen ve Bucaspor 1928'in deplasmanda Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'a yenilmesiyle son bir haftaya 3 puanla lider giren Diyarbekirspor'un 2. Lig hedefine yakın olması kentte heyecanı zirveye taşıdı. Kentteki kurumlar, sivil toplum örgütleri ve esnaflar işlek noktalara bayrak ve flamalar asarak takıma olan desteğini ortaya koydu.

8 yıllık özlemi bitirmeye sadece 90 dakikanın kaldığını kaydeden Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, ilahi adaletin tecelli etmesiyle son haftaya 3 puan farkla lider girdiğini söyledi. Avşar, "14 maçtır yenilmiyoruz. Deplasmanda yenilmeyen ve en az gol yiyen takımız. 67 puanı bu teknik heyet ve oyuncular bileklerinin gücüyle aldı. Bir finalimiz kaldı. Cumartesi günü İstanbul'da mutlu sona ulaşarak kentimizin hakkı olan kupa ile döneceğiz inşallah" dedi.

Diyarbakırspor'un 2012-2013 sezonunda amatör lige düşmesiyle büyük bir çöküş yaşayan Diyarbakır, son 8 yılda şampiyonluk ve başarılara hasret kaldı. Diyarbekirspor'un şampiyon olması halinde 8 yıl sonra Diyarbakır'da ilk kez bir takım üst lige yükselmiş olacak.

(Mehmet Çakan/İHA)

Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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