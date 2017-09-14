Diyarbekirspor'dan Taraftarlara Teşekkür

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor'da Kulüp Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.



Kadayıfçıoğlu, sezona iyi başlayan, ilk 2 haftada 6 puan toplayıp lider olan Diyarbekirspor'un taraftar sayısında geçen yıllara göre büyük bir artış olduğunu söyledi. Kadayıfçıoğlu, Elazığ Belediyespor'la oynanan kupa ve Erzincanspor'la yapılan lig maçlarına çok sayıda taraftar otobüslerle giderek takımlarına destek verirken, şehirde oluşan bu heyecan ve taraftarların artan ilgisinin de kendilerini memnun ettiklerini belirtti. Kadayıfçıoğlu, takıma gösterilen ilgi ve destekten dolayı taraftarlara teşekkür ettiğini ve bu coşkunun devamını beklediklerini kaydetti.



Spor kulüplerini var eden, ayakta tutan ve başarıya taşıyan en büyük gücün taraftarlar olduğunu anlatan Kadayıfçıoğlu, "Diyarbakır'da ki taraftar gücü herkes tarafından bilinmektedir. Bizim amacımız başarılı olarak, taraftarla ve halkla doğru şekilde iletişim kurarak bu büyük gücü yeniden tribünlere çekmektir. Son dönemlerde bunun emarelerini görüyoruz. Deplasmanlara kadar gelerek takımımıza büyük güç katan başta Azrailler grubu olmak üzere saygı değer taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ilgi, destek ve coşkunun devam etmesini diliyoruz, bekliyoruz. Bizler onlar için varız, imkanlarımızı seve seve onlar için ve takım için seferber edeceğiz. Taraftar olmadan bu takım olmaz, başarı gelmez, başarı gelse bile anlamı olmaz" dedi.



Orduspor maçına davet



Cumartesi günü kendi sahalarında yapacakları Yeni Orduspor maçının önemine de değinen Kadayıfçıoğlu, tüm yönetim olarak takımın yanında olacaklarını dile getirdi. Kadayıfçıoğlu, "İlk 2 maçı kazanıp 6 puana ulaştık ve lider olduk. Kupada da tur geçtik. Bu güzel bir tablo. Takım iyi hava yakaladı. Ancak önümüzde çok daha önemli engeller var. Lig uzun maraton. Önemli olan devamını getirmek ve sezon sonunda şampiyon olmaktır. Yeni Orduspor maçı bizim çok önemli. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ederek maçta olacağız. Taraftarlarımızdan da tribünleri doldurmalarını istiyoruz" diye destek istedi. - DİYARBAKIR