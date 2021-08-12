Diyarbekirspor'a 1.Ligden stoper
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Diyarbekirspor'a 1.Ligden stoper

Diyarbekirspor'a 1.Ligden stoper
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'dan deneyimli stoper Fırat Arıkan'ı transfer ettiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'dan deneyimli stoper Fırat Arıkan'ı transfer ettiğini açıkladı. Onursal başkan Feyzi İlhanlı ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki stoper, Bolu'da başlayan ikinci etap kamp çalışmalarına katıldı.

Diyarbekirspor, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı kulüp son olarak TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un başarılı ve deneyimli savunma oyuncusu Fırat Arıkan'ı renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Turan İlgin, bu transferle savunma hattını güçlendirdiklerini belirterek 3 transfer daha yapmayı planladıklarını söyledi. İlgin, "Takımımız ikinci etap çalışmaları sonunda ligin ilk haftasında yapacağı maç için Çorum'a gidecek. Şu ana kadar kaliteli takviyeler yaptık. Güçlü bir kadro oluşturduk. Biri orta saha olmak üzere 3 transfer daha yapacağız. Görüşmelerimiz sonuçlanmak üzere. Bu konuda gerek onursal başkanımız Feyzi İlhanlı gerekse bizler yoğun çaba harcıyoruz. Her şey güzel olacak Diyarbakır'ımız için" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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