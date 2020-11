Diyarbekirspor 3 puana bilendi

Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider Diyarbekirspor, deplasmanda yapacağı Antalya Kemerspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Maçlardan önce uygulanan korona virüs testinden geçen ve bu yüzden günü idman yapmadan geçiren yeşil-kırmızılı takım, cuma öğleden sonra uçakla Antalya'ya gidecek.

Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, ligde 8 haftadır yenilmediklerini belirterek hedefe giden yolda Kemerspor maçından da 3 puanla dönmeyi amaçladıklarını söyledi. Avşar, "Takımımızda her hangi bir sıkıntı yok. Hafta boyunca iyi çalışarak maça hazırlandık. Her maçın ayrı bir zorluğu var. Biz her maçı final olarak görüyoruz. Kemerspor karşısında işi sıkı tutup alacağımız 3 puanla liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Kolay maç olmayacak"

Teknik direktör Şenol Demir ise takımda cezalı Okan Dernek ve çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Barış dışında eksik olmadığını söyledi. Moral ve motivasyon anlamında iyi durumda olduklarını kaydeden Demir, "Maçlar kora kor geçiyor. Hiçbir puan kolay değil, puanlar deyim yerindeyse aslanın midesinde. Her takımın bir hedefi var. Şu ana kadar başarılı bir grafik çizdik. Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Çok iyi hazırlandık. Rakibin puan cetveline aldanmıyoruz. İyi bir kadroya sahipler. Rakipten daha çok isteyerek 3 puana ulaşmak istiyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah kazanıp döneceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı