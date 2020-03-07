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Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.

07.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:17
Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor

Süper Amatör Ligi lideri , maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.


Yeşil-Kırmızılı takım 20. hafta maçında Gençliksporu 5-0 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Ligde gol sayısını 67'ye çıkaran Yeşil-Kırmızılı takımı 3 puana golleri Metin İlhan, Masum Döker, Ferhat Aksu ve Ömer Faruk kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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