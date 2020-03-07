Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.
Yeşil-Kırmızılı takım 20. hafta maçında Çüngüş Gençliksporu 5-0 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Ligde gol sayısını 67'ye çıkaran Yeşil-Kırmızılı takımı 3 puana golleri Metin İlhan, Masum Döker, Ferhat Aksu ve Ömer Faruk kaydetti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA