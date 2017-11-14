Diyarbakırlı oto galericilerin 'ayakçı' şikayeti



DİYARBAKIR - Diyarbakırlı oto galericiler, vergiye tabi olmayan ve 'ayakçı' diye tabir edilen insanların araç alım-satımı yaptığını, kentte satılan ikinci el araçların yüzde 80'ininin bu yolla satıldığını belirterek, bu durumun önüne geçilmesini istiyor. Diyarbakır Oto Center Başkanı Mehmet Dönmez, verilen ilanlarda 'Memurdan satılık araba' gibi ilanlar verilerek alıcının güveninin kazanıldığını ifade ederek, "Bir memurdan aynı gün içerisinde 6 araba satıldığını gördük. Bir memurda 6 araba ne arar" dedi.

Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Oto Center esnafı, bazı vatandaşların galerici olmadığı halde araba alım satımı yaptığını ve kentte bu oranının yüzde 80'lere vardığını söyledi. Ayakçı diye tabir ettikleri bu insanlar yüzünden araç satamaz hale geldiklerini kaydeden esnaf, bu durumun önüne geçilmesini istiyor. Bu işi yapan insanların, vatandaşın güvenini kazanmak için 'memurdan satılık araba' gibi ilanlar verdiğini ifade eden Oto Center Sitesi Başkanı Mehmet Dönmez, bu durumun önüne geçilmesini talep etti.

"Esnaf kan ağlıyor"

Oto galeri esnafının kan ağladığını ifade eden Dönmez, "Tüm site durgun vaziyette. Bu 20 gün içerisinde yakıta gelen zamlardan dolayı vatandaş siteye bile girmiyor. Şuanda tüm ekspertizler yoğun. Ekspertizlerde bulunan araçların içerisinde bizim esnafın aracı yok. Ayakçıdan, memura kadar herkes bu işe el atmaya başladı. Yüzde 90'ı onların aracı. Esnaftan kimse mal almak istemiyor. Adam memurdur. İnternet sitesinden kendi sayfasını açıp 'memurdan satılık araba' yazıyor. Aracın aynı gün devrini yapıyor. Vatandaşlar aracın ruhsatını incelemeye alsın. Memurdan satılık yazan araçların çoğu 3-5 günlük satış. 'Memurdan' denildiği zaman vatandaş biraz daha sıcak bakıyor ama bizden 3 bin TL kadar da fazlasına aracı satabiliyorlar. İlla esnaftan alınsın diye bir kaide yok ama bizim yerimiz sabit. Şuanda vatandaşla bir ticaretimiz olduğu vakit sözleşmeye döküyoruz. Mesela 3 sene sonra arabada ağır hasar olduğu ortaya çıksa bile bizim yerimiz belli ama binici olduğu zaman adam numarasını değiştiriyor. İşte o zaman o adama ulaşmak da mesele. Vatandaşlarımız esnaftan bir araç aldığı zaman bir sıkıntı çıktığında ben burada site başkanı olarak her zaman arkalarındayım. Öyle bir sıkıntı da sitemizden çıkmaz. Bu tür satış yapanların yüzde 99'u vergiye tabi değil. Ayakçılar bir ay içerisinde 20 araba satıyor ama vergi vermiyor" diye konuştu.

"Ne bir vergi levhaları var ne de başka bir şey"

Oto galerici Murat Kaya, 'ayakçılar' çoğalmadan önce işlerinin güzel olduğunu vurgulayarak, "Ayaküstü galeri işi yapanlar piyasada azdı. Onlar çoğaldıkça bizim iş duraklıyor. Örneğin açık oto pazarına gittiğimiz zaman oranın yüzde 30'u memur, yüzde 30'u köylü. Esnafa da yüzde 40'lık kesim kalıyor. Köyün imamıdır galericilik yapıyor, memurdur, çiftçidir, galericilik yapıyor. Ne bir vergi levhaları var ne de başka bir şey. Buradaki esnafın ekmeğiyle oynuyorlar. Eskiden esnaf ayda 6-7 araba satabiliyordu. Şimdi 1-2 araba satıyor. Bazı aylar hiç satamıyor. Oto ekspertizlerin önündeki araç sahiplerine bakın yüzde 90'ı galerici değil. Devletin bu konuda önlemler alması lazım" ifadelerinde bulundu.

"Araç satamaz duruma geldik"

7 yıldır oto galericilik yaptığını anlatan Yunus Karaaslan, Diyarbakır'da vergisiz araç alım-satımı yapan insanların oranının yüzde 80 olduğuna ve araç satamaz duruma geldiklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda herkes araba alıp satabiliyor. Bizim her şeyimiz vergiye tabidir. Bir araçtan ortalama 700 TL vergi ödeyebiliyoruz. E-ticaret sitelerine 3 bin TL'ye yakın para ödüyoruz. Bunları yapıyorsak diğerlerine de bir denetleme bir kısıtlama getirilirse problemi aşacağız. Fakat kimse ilgilenmiyor. Git gide daha da kötü oluyor."