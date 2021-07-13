Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, söz konusu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşların, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini söyledi. Peşin ve ilk taksit ödemelerinin ise 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması gerektiğini dile getiren Yaşar, "Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının web adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunun dan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemlerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın internet adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Zeynep Bastık Sertab Erener Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:00:58. #1.15#

title