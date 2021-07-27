Diyarbakır, Dr. Yıldıray Arslan'a ağlıyor
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Diyarbakır, Dr. Yıldıray Arslan'a ağlıyor

Diyarbakır, Dr. Yıldıray Arslan'a ağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tıp Fakültesi'ni bitirerek kendisi gibi doktor olan kızı Ezgi Su Arslan ile Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan oğlu Yiğit Arslan'ı görmek için eşiyle beraber gittiği İzmir'de 20 gün önce beyin kanaması geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi ve Süper Lig eski hakemi Dr.

Tıp Fakültesi'ni bitirerek kendisi gibi doktor olan kızı Ezgi Su Arslan ile Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan oğlu Yiğit Arslan'ı görmek için eşiyle beraber gittiği İzmir'de 20 gün önce beyin kanaması geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi ve Süper Lig eski hakemi Dr. Yıldıray Arslan yaşam mücadelesini kaybetti.

Spor ve sağlık camiasında yaptığı hizmetlerle bilinen Arslan'ın vefatı memleketi Diyarbakır'da büyük üzüntü oluşturdu. Binlerce kişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla üzüntüsünü dile getirdi.

Uzun yıllar Süper Lig başta olmak üzere futbol hakemliği ve daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak spor camiasına hizmet eden Dr. Yıldıray Arslan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aile hekimi olan ve sağlık alanında yaptığı hizmetlerle de iz bırakan 55 yaşındaki Arslan'ın vefatı memleketi Diyarbakır'da büyük üzüntüye yol açtı. Günlerdir hastaneden iyi haber gelmesini bekleyen spor ve sağlık camiaları, acı haberin ardında yasa boğuldu. Binlerce kişi sosyal medyada paylaşımlar yaparak üzüntülerini aktardı.

TFF, kurumlar ve kulüplerden açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile spor kulüpleri de yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Eşi de sağlık çalışanı olan Dr. Yıldıray Arslan'ın cenazesi doğum yeri olan Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verilecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dr. Yıldıray Arslan'a ağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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