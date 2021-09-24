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Diyarbakır'da yıllar sonra bilardoda bir ilk yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır'da yıllar sonra bilardoda bir ilk yaşandı

Bilardo branşında Diyarbakır'ın tek Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi olan Klasik Bilardo Spor Salonu, kentte kırılan yeni bir rekora ev sahipliği yaptı.

DİYARBAKIR (İHA) - Bilardo branşında Diyarbakır'ın tek Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi olan Klasik Bilardo Spor Salonu, kentte kırılan yeni bir rekora ev sahipliği yaptı.

Üç Bant Bilardo disiplininde oynayan Harun Yüce adlı sporcu, Süleyman Metin ile yaptığı karşılaşmada, uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak, karşılaşmaya çok hızlı başlayan, ardı ardına aldığı sayılarla, rakibini 17-0 mağlup etti. Rakibi Metin ise sadece boş geçen birkaç atış yapabilirken, bilardoda bu tür farklarla elde edilen zafer 'kara liste etmek' olarak adlandırılıyor.

Bu farklı galibiyet sonrasında duygularını ifade eden Yüce "Yıllar sonra böylesi bir skorla galip gelmek, gerçekten mutluluk verici. Rakibim masada bir varlık gösteremedi. Rahat maçın sonunda kazanan ben oldum, sevinçliyim" dedi.

Metin ise Yüce ile yapacağı önümüzdeki müsabakalarda, kendisinin de bu skoru yakalamak için mücadele edeceğini, bu rekorda kaybeden taraf olduğu için üzgün olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yıllar sonra bilardoda bir ilk yaşandı

Diyarbakır'da yıllar sonra bilardoda bir ilk yaşandı

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