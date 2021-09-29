Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında anahtar teslim töreni gerçekleşti Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 ekip oluşturularak 4 adet araç ve 11 Veteriner Hekim ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve...

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında anahtar teslim töreni gerçekleşti

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 ekip oluşturularak 4 adet araç ve 11 Veteriner Hekim ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yıl sonuna kadar suni tohumlama yapılmasını hedeflediği proje kapsamında, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu'nun katılımıyla ekipman desteği ve anahtar teslim töreni gerçekleştirdi.

Diyarbakır için yeni bir katma değer sağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Cıdıroğlu, "Hayvancılık Genel Müdürlüğünün ETKİYAP kapsamında uygulamaya koyduğu suni tohumlanma projesi, suni tohumlama uygulaması yönünden dezavantajlı 42 ilde 2021 yılında başladı. Diyarbakır projeye 2021 yılı Temmuz ayında dahil edilmiştir. Üç yıl sürecek projenin amacı sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ile elde edilen verilerin ve gelirlerin artırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında Diyarbakır merkez ilçelerinde yıl sonuna kadar 8 bin adet boğa altı hayvanın tohumlanması, temel amacın üç yılın sonunda bütün boğa altı hayvanlara suni tohumlama uygulamasının yapılıp 76 bin adet boğa altı inek hayvan ıslahı çalışmalarının devam ettirilerek bu anlamda gerek bölgede gerekse ülkede örnek oluşturulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Cıdıroğlu daha sonra Diyarbakır tarım ve orman müdürü ile birlikte projede yer alan veteriner hekimlere proje kapsamında kullanılacakları araçların anahtarlarını teslim etti.

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Ekonomi Haberleri
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri solladı! Tüketiciler danışıklı dövüş olduğunu düşünüyor

Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri solladı! Tüketiciler danışıklı dövüş olduğunu düşünüyor

 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor

Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor

 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te kupa aldılar

6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te kupa aldılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Joe Biden Mustafa Destici Tunç Soyer
Magazin Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Cengiz Ergün Numan Kurtulmuş Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:39:24. #1.12#