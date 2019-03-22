Diyarbakır'a 3 Milyon Euro'ya Kadar Hibe ve Proje Desteği

DİYARBAKIR'da Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları düzenlenen toplantıyla açıklandı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği vereceğini söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Divan otel kongre salonunda düzenlenen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kurum müdürleri ile iş insanları katıldı. 2009 yılında kurulan ve 823 projeyle 287 milyon lira destek veren ajans, bu yıl 21,5 milyon TL hibe desteği sağlayacak.

İş insanları ve çalışanlarına yönelik hibe, destek ve projeler konusunda bilgilerin yer verildiği toplantıda Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşma yaptı. Kentin gelişiminde kanaat önderlerinin büyük rol aldığını belirten Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın insanlık tarihinin en köklü, en güçlü, en birikimli, öğreten bir kent olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği vereceğini ifade ederek, "2023 hedeflemesinde Diyarbakır'ın hedefi hiç de mütevazı değildir. Hiç de bölgesel bir liderlik değildir. Diyarbakır bölgesinin ötesinde iddiasını küresel ölçekte koyacak bir derinlik ve birikimin adıdır. Bugün sunulan Kalkınma Ajansı'nın desteği, 21 milyon 500 bin Türk Lirası. Dört ana başlıkta lütfen bunu çok iyi kullanın. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun ortaya koyduğu gerçekten müthiş fırsatlar 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje destekleriyle geliyoruz. Amaç bir tek şey; burası Diyarbakır. 'Burada iş de var' diyen sloganıyla, Diyarbakır'da iş de var, AŞ da var, gelecek de var, barış da var, huzur da var. Amacımız bu. Birilerine inat bu kent, ekonomiyi, kalkınmayı, gelişmeyi, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacak. Kadim geçmişini anan değil, o geçmişten güç alan kent olacak. 21'inci yüzyılın marka, dinamik ve derinlikli çok özel bir kenti olacak biz bunu hak ediyoruz ve istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılanlar daha sonra proje, hibe ve destek konularında uzmanlardan bilgi aldı. - Diyarbakır

Kaynak: DHA