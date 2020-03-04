Diyadin Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu
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Diyadin Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, dev buz sarkıtlarıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

04.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:10
Diyadin Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu

'nın ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, dev buz sarkıtlarıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Ağrı'ya 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin ilçesinin kent merkezinde yer alan kanyonda metrelerce yüksekliğe ulaşan buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede kış bir yandan yaşamı zorlaştırırken bir yandan da görsel güzellikler sunuyor.

Murat Nehri'nin de ortasından geçtiği Diyadin Kanyonu, kayalıklardan akan suların donmasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

Doğal güzellikleri, sunduğu manzaralar ve buzla kaplı kayalıklarıyla kış mevsimini anbean yaşatan kanyon, görenleri adeta büyülüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Diyadin Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu
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