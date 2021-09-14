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Diyadin'de parke taşı üretim tesisi kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Diyadin'de parke taşı üretim tesisi kuruldu

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde parke taşı üretim tesisi kuruldu. Belediyenin yapacağı faaliyetler için ihtiyaçların kendi bünyesinde karşılamasını amaçlayan ve bu kapsamda faaliyete geçen tesiste ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarıyla yollar yenilenecek. - AĞRI

Diyadin'de parke taşı üretim tesisi kuruldu

Diyadin'de parke taşı üretim tesisi kuruldu

Diyadin'de parke taşı üretim tesisi kuruldu

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Haber: Diyadin'de parke taşı üretim tesisi kuruldu - Haberler Ekonomi
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