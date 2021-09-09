Diyadin'de bulunan Ham Madde Ocağı bölgede istihdam sağlayacak
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Diyadin'de bulunan Ham Madde Ocağı bölgede istihdam sağlayacak

Diyadin'de bulunan Ham Madde Ocağı bölgede istihdam sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve protokol üyeleri, Diyadin'de önemli bir yere sahip olan Ham Madde Ocağı'nda incelemelerde bulundu.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve protokol üyeleri, Diyadin'de önemli bir yere sahip olan Ham Madde Ocağı'nda incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan Ham Madde Ocağı'nda protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bölge için önemli bir yere sahip olan ve gençlere istihdam sağlayabilecek ocak hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretinde İlçe Kaymakamı Alper Balcı'ya, İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Halil İbrahim Karakaş, Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven eşlik etti. - AĞRI

Diyadin'de bulunan Ham Madde Ocağı bölgede istihdam sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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