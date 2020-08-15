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Divapan zirveye tırmanmaya devam ediyor

DÜZCE(İHA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan en büyük sanayi kuruluşları arasına giren Divapan, ikinci 500 sıralamasında 27 sıra yükselerek 360. oldu.

Divapan zirveye tırmanmaya devam ediyor
15.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:13

DÜZCE(İHA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan en büyük sanayi kuruluşları arasına giren Divapan, ikinci 500 sıralamasında 27 sıra yükselerek 360. oldu.

Türkiye'nin MDF ve MDFlam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Entegre, üretimini 30 bin 686 metrekaresi kapalı 171 bin 522 metrekare alanda gerçekleştiriyor. Sektöründe uluslararası kalite belgesi alan ilk firma olan Divapan, ISO 2019 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşu ikinci 500 sıralamasında 27 sıra yükselerek 360. oldu.

Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, büyümeye devam edeceklerini belirterek "Çalışanlarımız ile gurur duyuyoruz. ISO 2019 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları açıklandı. Divapan bu listede her zamanki yerini alarak bizleri onurlandırmıştır. Firmamız, her yıl artan bir ivmeyle üretmeye ülkemizin vizyon hedeflerine katkıda bulunmaya devam edecektir. Tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize teşekkür ederiz, bu başarı hepimizin" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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