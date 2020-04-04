SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, vatandaşların kullanacağı maskelerin üç katlı filtreye sahip olması, üst kısmında burunu saracak telin yer alması ve CE belgesinin olmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

04.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:28
DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, vatandaşların kullanacağı maskelerin üç katlı filtreye sahip olması, üst kısmında burunu saracak telin yer alması ve CE belgesinin olmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Uçar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ek tedbirlere göre marketlerde ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Salgının Türkiye'de görüldüğü günden bu yana halk arasında kafa karışıklığına yol açan ve talep patlaması nedeniyle bazı mecralarda fahiş fiyatlara satılan maskelerle ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, şunları kaydetti:

"Satın alınacak maskenin pahalı olması işlevlerini tam anlamıyla yerine getireceği anlamına gelmiyor. Fahiş fiyatlı ürünlerden uzak durmakta fayda var. Maskenin içerisinde üç katlı filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olması, maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariki veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip."

Maske ve tıbbi malzeme stokumuz yeterli seviyede

Erkan Uçar, Türkiye'de hemen her sektörün maske ve solunum cihazı üretmek için seferber olduğunun altını çizerek, dental sektörünün de iç talepte bir sıkıntı olmaması için uluslararası geçerlilik belgelerine ve standartlara sahip maske üretimi yaptığını aktardı.

Hekimlere ve sağlık personellerine maske ve eldiven gibi ürünler sunan sektörün bir süredir 82 milyonun talebi karşılamak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Uçar, "Sağlık Bakanlığımızın da aldığı önlemler neticesinde ülke olarak maske ve diğer tıbbi malzeme stokumuz yeterli seviyede. Bu salgını ülke olarak birlikteliğimizle, sağlam sağlık sistemi alt yapımızla, çalışkanlığımızla ve en önemlisi evlerimizde kalarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Guido Senia Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 15:41:38. #1.14#
title