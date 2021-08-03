Disk kaç kilo? Cirit kaç kilo? Olimpiyatlarda disk kaç kg? Olimpiyatlarda cirit kaç kg ağırlığında geliyor? Disk atma ve cirit atma nedir?

Disk kaç kg geliyor? Cirit kaç kilo geliyor? spor severler tarafından merak edildi. Tokyo 2020 olimpiyatlarında atletizm dalının bir branşı da Çekiç atma ve Disk atmadır. Disk atma yarışmasını izleyen seyirciler Disk kaç kilo merak etti. Aynı şekilde cirit atma branşında cirit kaç kg merak edildi. Sizler için kısaca Disk kaç kg ağırlığındadır? Cirit kaç kilo gelir paylaşacağız...

Disk kaç kilogramdır? Cirit kaç kilogramdır? Tokyo 2020 olimpiyatlarında merak edilen soruların başında geliyor. Peki, Disk kaç kilo? Cirit kaç kilo? Olimpiyatlarda disk kaç kg? Olimpiyatlarda cirit kaç kg ağırlığında geliyor? Disk atma ve cirit atma nedir?

DİSK KAÇ KG?

Diskte büyük erkekler 2 kilo, U20 erkekler 1.75 kg, U18 erkekler ise 1,5 kg'luk ağırlıkla yarışırken, kadınların kullandığı disk 1 kilogram ağırlığındadır.

CİRİT KAÇ KG?

Cirit atmada ise büyük ve U20 erkekler 800 gram, U18 erkekler 700 gram ağırlığındaki ciriti kullanırlar. Kadınlarda ise büyükler 600 gram, U18 kategorisindeki atletler 500 gramlık ciritle yarışır.

DİSK ATMA NEDİR?

Disk atma, atletizm sporu atmalar branşından, bir diskin bir daire içerisinden belli bir açı ile saha boyunca atılmasına göre yapılan spordur.

İki tip disk vardır. 1 ve 2 kg'lık olup yapısal şeklinden dolayı disk adını almıştır. Dört atma dalından biridir. 74 metre 8 cm ile dünya rekoru Alman Jurgen Schult'a aittir. Disk: Diskin gövdesi ağaçtan veya diğer uygun materyalden yapılır. (Kenarı metaldendir.) Genellikle diskin merkezinde çıkarılabilen ağırlık vardır. Erkeklere 2 kg'lık bayanlara ise 1 kg'lık disk bu şekilde elde edilir. Diskin her yanı farksız olmalıdır. Erkeklerde disk çapı 219–221 mm., bayanlarda 180–182 mm. arasındadır.

Atma Dairesi: Dairenin çapı 2,5 metredir. Daire demir, çelik veya uygun bir materyalden yapılabilir. Yer seviyesinden yüksekte olmalıdır. Dairenin iç yüzeyi düz ve daire çerçevesinin üst kenarından 20 mm. alçak olmalıdır. Atıcılar bir adımla dönerek zıplar ve diski atar.

Disk Atma Kafesi: Disk dairesi, görevlilerin, yarışmacıların, seyircilerin emniyetini temin etmek için kafesle çevrilir. Kafesin şekli uygun olmalıdır. Kafesin yüksekliği en az 3,35 m. olmalıdır.

Atma Bölgesi: Dairenin merkezinden 40 derecelik bir açı atılacak yöne doğru belirlenir.

Genel Kurallar: Kurallar, dairenin yüzeyine veya dairenin çevrildiği demirin iç yanına dokunmaya müsaade eder. Ama atışına başlandığında gövdenin herhangi bir kısmıyla dairenin dışına dokunmak ve adım atmayı da yasak eder.

Atıcı disk yere düşmeden dairenin dışına çıkamaz. Aynı zamanda dairenin geri yarısından çıkılır. Atışın komple tamamlanması için limit süre 1,5 dakikadır. Şayet 8 ya da daha az yarışmacı varsa 3 denemeden sonra, 3 deneme daha yapılabilir. Ölçülendirme ikişer santimlik dilimde yapılır. Atlet eline reçine sürebilir; ancak atış alanına ve ayakkabılarının altına herhangi bir maddeyi süremez, eldiven kullanamaz, parmaklar birleştirilerek bantlama yapılamaz.

CİRİT ATMA NEDİR?

Cirit atma, atletizm dallarından olan bir spordur. Atletizmdeki atma sporlarından olan cirit atma, cirit diye anılan aleti belli kurallar çerçevesinde en uzağa atma amaçlı spordur. Cirit; metal, fiberglas veya bazı durumlarda karbon fiber'den yapılır. Seyirciler ve görevliler için tehlikeli olabileceği için şartların sağlanmadığı turnuvalarda diğer atletizm dallarının aksine dışında yapılmadığı olmaktadır.

CİRİT ATMA KURALLARI

İlk sekizdekilere üç hak daha verilir. Bu atışların en uzağa olanı yarışmacının bireysel derecesi olarak kaydedilir. Atışın geçerli olması için atletin belirli çizgiyi geçmemesi ve Cirit'in yerde ilk olarak ucunun temas etmesi şartı vardır. Cirit'in ucunun değdiği ilk nokta ile atış yapılan yerin arasındaki ölçü o atışın derecesi olur.

Cirit atmanın Disk atma, çekiç atma gibi diğer atma sporlarından en büyük farklarından biri atletin koşarak son noktaya gelip atmasına izin verilmesidir.