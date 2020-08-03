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Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de PKK/YPG'nin güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri adlı terör örgütüyle yaptığı petrol anlaşmasına sert tepki göstererek, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
03.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:02

PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik 'Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzalandığının basına bildirilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı anlaşmanın kabul edilmeyeceği vurgulandı.

"SURİYE'NİN DOĞAL KAYNAKLARI SURİYE HALKINA AİTTİR"

PKK/YPG terör örgütünün, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelinin açıkça gözler önüne serildiği üzerinde durulan açıklamada, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" ifadelerine yer verildi.

"BU TASARRUF ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşıladıkları belirtilirken, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi.

Manşet

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