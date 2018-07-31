Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğüne yapılan terör saldırısı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde geçtiğimiz hafta sonundan bu yana güvenlik durumunun kötüleştiği ve son olarak Celalabad'da bugün Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğüne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA