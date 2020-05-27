Diş kliniklerinde "Sıfır Risk" hazırlığı Doçent Doktor Çağla Şar, diş hekimlerinin tedavi sırasında hastayla çok yakın temasta olmasından dolayı her zaman risk altında olduklarını, bu yüzden bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kliniklerde çok ciddi sterilizasyon tedbirleri alındığını anımsattı.

COVID-19'un Türkiye'ye girişiyle birlikte diş hekimleri kliniklerini kapattı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimatla sadece acil durumdaki hastalara çok özel tedbirlerle hizmet sunuluyor. Birçok kişinin diş tedavisi yarım kaldı. Tedaviye başlamış, özellikle de diş teli tedavisi gören herkesin aklında "Ne olacak benim tedavim?" sorusu var.

Bugüne kadar AIDS, Hepatit gibi birçok virüse karşı kendilerini ve hastalarını kusursuz şekilde koruyabildiklerinin altını çizen Çağla Şar, şunları söyledi:

"Bu sefer karşımıza tükürük yoluyla çok hızlı yayılan farklı bir virüs çıktı. Tabii bu virüsün tükürükle bulaşması, virüse karşı en riskli meslek gruplarından birinin de biz diş hekimleri olmasına sebep oldu. Sorun sadece bizim hastalanma ihtimalimiz değil, aynı zamanda bu virüsün kliniklerimizde hastadan hastaya bulaşma (çapraz enfeksiyon) ihtimali. Çünkü, ağız içinde suyla uygulanan her işlemde, gözle görülmeyen su baloncuklarının (aerosol) havada uçuşmasına sebep oluyor ve içinde virüs olup olmadığını bilmiyoruz.

Gün geçtikçe ülkemizde vaka sayısı azalıyor ancak hala hiçbir belirti göstermeden hastalığı geçiren bireyler olduğunu ve onların da kliniklerimize geleceklerini biliyoruz. Bizim eski koşullarımızla hasta bakamayacağımız artık çok kesin belli oldu.

Dolayısıyla artık bambaşka bir diş hekimliği anlayışı gelişiyor. Son 2 aylık süreç boyunca bu konuda çok fazla çalışma yapıldı ve birçok yöntem geliştirildi. Amacımız hem bizim hem de hasta için sıfır riskle tedavi hizmetinin verilmesi."

PEKİ ARTIK NELER FARKLI OLACAK?

Nişantaşı Ortodonti ve Estetik Kliniği kurucu ortaklarından Ortodontist Dr. Buket Erdem de haziran ayından itibaren uygulamaya başlayacakları tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bekleme salonlarında hastaların birlikte beklemesi mümkün olmayacak. İki hasta randevusu arasında uzun aralıklar vereceğiz. Böylece odaların detaylı temizlenmesi, havalandırılması ve yeni hastanın tamamen steril odaya alınması için yeterli vakit olacak. Dolayısıyla daha seyrek randevu yazılacağı için diş hekiminizden randevu almak eskiye göre daha zor olacak. Hem hastalarımızı hem de kendimizi korumak için özel kıyafetlerimiz olacak. Uzun bir süre bizleri özel ekipmanlarımızla görüyor olacaksınız. Diş kliniklerinde malzemelerin steril, tek kullanımlık olması esastır. Bu konuda hassastık, çok daha hassas olacağız.

Ortodonti (diş teli, şeffaf diş plağı) tedavilerine gelince… Tükürüğün saçılmasına sebep olacak işlemler ortodontide çok az olduğu için diğer diş hekimliği bölümlerine göre daha şanslıyız. Kısa zamanda tüm önlemlerimizle birlikte kliniklerimize dönecek ve tedavileri tüm hızıyla devam ettireceğiz. Bu sırada tedavi görenlere düşen tek görev tellerine ve ağız hijyenlerine çok iyi bakmak olacak. Artık hijyenin önemini her zamankinden daha iyi biliyoruz."

Kaynak: Bültenler