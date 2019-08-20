Dış hat yolcuları 'şıklıkla' karşılanacak

20.08.2019 12:33

Giyim markası Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde mağaza açtı.

Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açtığı yeni mağazası ile dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yolculara hizmet verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 200 metrekare büyüklüğündeki mağaza, markanın doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan kadın - erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA