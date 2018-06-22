Dirk Kuyt Sosyal Medyadan Ali Koç'a Seslendi!

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlük koltuğuna Hollandalı Philip Cocu'yu getirmesinin ardından vatandaşı ve eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından türkçe yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç'a seslenerek "Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın" ifadelerini kullandı.

"Sayın başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar"

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