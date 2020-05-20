Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek Eski arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le fikir alışverişinde bulunan Dirk Kuyt için Fenerbahçe teknik direktörlüğünün gündemde olmadığı ifade edildi. Hollandalı futbol adamı, 2020-21 sezonunda Feyenoord'un A Takım antrenör ekibinde yer alacak.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için her gün yeni bir isim ortaya atılırken, son gündeme gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olmuştu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Kuyt ile görüşmelere başladığını yazınca gözler bir anda Hollanda'ya çevrildi ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

FEYENOORD'DA ÇALIŞACAK

Kuyt'ın düzenli olarak eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile telefon görüşmesi yaptığı, sarı- lacivertli kulübün geleceği hakkında fikir alışverişlerinde bulundukları öğrenildi. Ancak Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir görüşme yapılmadığı, böyle bir konunun henüz gündemde olmadığı ifade edildi. Kuyt, gelecek sezon Feyenoord A Takımı antrenör ekibinde yer alacak.

PRO-LİSANSI HENÜZ YOK

Feyenoord ile imzaladığı yeni sözleşme gereği bu sezon Hollanda ekibinde görev alacak 39 yaşındaki Kuyt'ın şu anda A Lisansı'nın bulunduğu ve Pro Lisans kursunun devam ettiği öğrenildi.

(Sabah)