Diriliş Ertuğrul: Pakistan'da popüler olan dizi tartışma yarattı Pakistan'da popülerliği her geçen gün artan Diriliş: Ertuğrul dizisi, ülkede tartışma konusu haline geldi.

Pakistan'da popülerliği her geçen gün artan Diriliş: Ertuğrul dizisi, ülkede tartışma konusu haline geldi.

Başbakan İmran Han'ın talebi üzerine dizi, devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

Federal Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise bu hafta sonu yaptığı açıklama ile Başbakan Han'ın kararını eleştirdi ve "PTV'nin başka ülkelerin eserlerini böylesine gururla yayınlamasına şaşırıyorum" dedi.

Çaudri, yabancı dizileri yayınlamanın Pakistan dizi sektörüne zarar vereceğini söyledi ve ekledi:

"Pakistan prodüksiyonlarına odaklanmalısınız. Yabancı yapımları ithal etmek ucuzdur ama kendi programlarımıza zarar verir."

Ülkede Bakan Çaudri gibi düşünenler olsa da dizi sektöründen bazı kişiler de bu kararı destekliyor.

Ülkenin ünlü oyuncular Osman Halit But, Bilal Eşref ve Mehviş Hayat diziyi öven ünlüler arasında.

Bu üç oyuncu, Pakistan'ın da benzer yapımlar üretmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan İmran Han, Hollywood ve Bollywood gibi "yabancı kültürleri" yayan yapımlar yerine Pakistan kültürünü temsil eden, "İslami değerlere sahip" Türk yapımlarının yayınlanmasını tercih ettiğini söylemişti.

Han'a göre ABD ve Hint yapımları ülkenin aile yapısına zarar veriyor, uyuşturucu ve cinsel suçları övüyor.

Indian Express haber sitesine göre Han geçen yılki Türkiye ziyareti sırasında diziyi öğrendi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre PTV Genel Müdürü Amir Manzur, diziyi tanıtırken "PTV olarak Han'ın İslam dünyasının en önemli yapımını Pakistanlı izleyicilerle Urduca olarak buluşturma rüyasını gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pakistanlı siyasetçi Faysal Cavit Han, Başbakan'ın Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu dizisiyle de ilgilendiğini açıkladı.

Diriliş: Ertuğrul'un oyuncuları da diziyle birlikte çok popüler oldu.

Öyle ki, PTV'nin açtığı TRT Ertugrul by PTV adlı YouTube kanalında Engin Altan Düzyatan'ın bayram kutlaması "Ertuğrul Gazi'den özel Bayram mesajı" başlığıyla paylaşıldı.

Oyuncuların Instagram hesapları da çok sayıda Pakistanlı tarafından takibe alındı.

Bunun oyuncuları rahatsız eden etkileri de oldu. Esra Bilgiç'in ceket ve sutyen giyerken paylaştığı bir fotoğrafının altına "Halime Bacı estağfurullah", "Senin dinin İslam sanmıştım?" gibi yorumlar yapıldı.

Engin Altan Düzyatan'ın 19 Mayıs 2015'te yaptığı bir Atatürk paylaşımının altına da "Hainleri anmayız", "İstediğini destekle ama bu kişi İslami Türk ulusuna zarar verdi", "Atatürk halifeliği kaldırdı, ezanı Türkçeleştirdi, Türkiye'yi kötülükle doldurdu, dönmeydi" gibi çok sayıda yorum geldi. Bunun gibi yorumlar nedeniyle fotoğrafın altında Türkler ve Pakistanlılar arasında tartışma çıktı.

'Eski bir imparatorlukla kendini özdeşleştirme imkanı'

AA'ya göre dizi PTV'de Urduca dublajla günde üç kere yayınlanıyor. Bunlardan biri yeni bölüm, diğer ikisi ise tekrar.

Ayrıca YouTube kanalından da yayın yapılıyor. Kanal bir ay gibi bir sürede 4,8 milyon abone sayısını ve 450 milyon izlenmeyi aştı.

Al Jazeera'da yer alan bir analizde, dizinin "35 yaşın altındakilere sömürgeciliğe karşı savaşmaktansa eski bir imparatorlukla kendilerini özdeşleştirme imkanı" sunduğu aktarılıyor.

Ülkede diğer Türk dizileri de popülerdi. Aşk-ı Memnu'nun yayınlandığı dönemde final bölümünü 55 milyon kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Al Jazeera, Pakistan'da popüler olan bir diğer dizi Muhteşem Yüzyıl'ı genelde kadınların izlediğini, bu dizinin ise erkek izleyicileri çektiğini aktarıyor.

AFP'ye konuşan bir erkek izleyici "Bu dizi bize tipik Pakistan dizilerindeki kaynana-gelin çatışmalarından güzel bir kaçış imkanı sağladı" diyor.

AA, dizinin popülerleşmesinin ardından çocuğuna Ertugrul adı verenler olduğunu aktarıyor.

Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olduğu Venezuela da diziyi ithal ederken siyasi ilişkilerinin kötü olduğu Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri diziyi yasakladı.