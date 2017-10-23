Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Direksiyon sınav soruları nasıl olur

Ehliyet sınav sonuçları, direksiyon sınavı ne zaman sorularının cevabı araştırılıyor. Ehliyet sonuçları için geri sayım başladı. MEB son dakika açıklamasında sonuçların bugün açıklanacağını duyurdu. Direksiyon sınavı 2017 yılında da heyecanla bekleniyor. Direksiyon sınavı nasıl olur? Ehliyet almak isteyen binlerce aday Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavına giriyorlar. Her sene binlerce adayın başvurduğu sınavın ücreti 2017 yılında 70 TL olarak duyurulmuştu. Yılda beş kere gerçekleştirilen sınavın birincisi şubat ayında, ikincisi mart ayında, üçüncüsü ise temmuz ayında yapıldı. Ehliyet sınavının sonuncusu 2017 yılında 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın sonuncusu ise 23 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor. Adaylar sınav puanlarını 19 Ekim tarihinde öğrenecekler. Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı hakkında merak ettiğiniz birçok bilgi haberimizde sizlerle.

EHLİYET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların 19 Ekim tarihinde açıklanacağnı duyurdu. Ancak saati ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracı çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

- Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

- Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

- Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

- Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

- Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

- Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1'e takarak kalkışınızı yapınız.

Direksiyon sınavının en önemli değişkeni heyecan faktörüdür. Sınava başlamadan önce mutlaka heyacanınızı yeniniz. Birçok adayın kalma sebebi direkt ya da dolaylı olarak heyecandır. Sınav anında karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri adayın heyecandan titremesi ve neticesinde direksiyon tutuşu fren gaz ve debriyaj hakimiyeti azalmasıdır.

Direksiyon tutuşu 09:15 konumunda olmalıdır.

- Direksiyonu vites değiştirmenin dışındaki zamanlarda tek elle tutmak hatalı bir davranıştır. Fakat dönüşlerde iki elle direksiyonu tutarak dönmek zordur. Bu noktada bir el hafif serbest bırakılarak dönülen yöne göre diğer elin hareketi artırılır.

- Bir yerden dönüş yaparken, mevcut açıya göre bir yandan da direksiyon toplanmalıdır.

- Direksiyon özelliği gereği dönüş tamamlandığında kendini az da olsa toplayabilmektedir. Bu noktada direksiyona yardımcı olunuz ve dönüşünüzü tamamlayınız.