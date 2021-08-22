Dinçer Azaphan mesleği nedir? Dinçer Azaphan hangi takımlı? Tunç Holding kimin?

Son dönemde spor dünyasında ve ekonomi dünyasından adı sıkça anılmaya başlanan Dinçer Azaphan hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Dinçer Azaphan hangi takımlı? Tunç Holding kimin? Dinçer Azaphan mesleği nedir?

Dinçer Azaphan son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Dinçer Azaphan mesleği nedir? Dinçer Azaphan hangi takımlı? Tunç Holdingkimin? İşte, detaylar… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DİNÇER AZAPHAN HAKKINDA

Dinçer Azaphan ünlü iş adamı. Tunç Holding yönetim kurulu başkanı. İstanbul'da toplam 3 akaryakıt İstasyonuyla faaliyet gösteren Tunç Petrol'ün sahibidir.Dinçer Azaphan 2008 yılında cirosunun 80-90 milyon lira civarında olduğunu belirtmiştir. Tunç Petrol'lerin sahibi Dinçer Azaphan, babası Tuncay Azaphan Dinçer Azaphan'ın ablası ise Dilek Sarıkaya'dır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Galatasaray yönetiminde geçen isimler arasında

Ünlü ve başarılı genç iş adamının ismi kulislerde duyulmaya başladı. Dinçer Azaphan 2018 yılının son ayında adı Galatasaray yönetiminde geçen isimler arasındadır.