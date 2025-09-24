Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı 11'i!

Haberler

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Dinamo Zagreb Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Dinamo Zagreb Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Dinamo Zagreb Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Dinamo Zagreb Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theohile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

