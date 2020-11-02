Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu
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Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu

02.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:04

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'de 6'sı futbolcu 11 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi koronavirüs paniği yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.

Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu
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