Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'de 6'sı futbolcu 11 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi koronavirüs paniği yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.