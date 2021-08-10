Dilovası'nda akıllı şehir çalışmaları başlıyor
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Dilovası'nda akıllı şehir çalışmaları başlıyor

Dilovası'nda akıllı şehir çalışmaları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelerden istenen Akıllı Şehir projesi için düğmeye bastı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelerden istenen Akıllı Şehir projesi için düğmeye bastı.

Dilovası Belediyesi Akıllı Şehir Stratejisi ve yol haritası için çalışmalarına başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020-2023 akıllı şehirler eylem planı için Dilovası Belediyesi de dahil bin 391 belediyeden istediği yerel akıllı şehir strateji ve yol haritası raporu için Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necmi Özdemir arasında protokol imzalandı. Başkan Şayir ile Öğretim Üyesi Özdemir arasında gerçekleşen protokol sonrası Özdemir ve ekibi Dilovası'nın Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol haritası için çalışması gerçekleşecek.

Yapılan protokol ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir "Dilovası'nın ülkemiz ve bölgemiz için öneminin belirleneceği raporda ayrıca iç ve dış paydaşlarla yapılacak çalışmalar ile ilçemizin 5-10 yıl sonrasında hangi akıllı şehir bileşenleri ile ortaya çıkması belirlenerek ilçemizin geleceğine yön verilmiş olacak. Sağlıklı bir şekilde yapılmasını düşündüğümüz çalışmamız sonrası "Yükselen Şehir Dilovası" için de önemli bir yol kat etmiş olacağız" dedi.

Yapılan protokol ile Dilovası için hazırlanacak Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası çalışması içerisinde Akıllı Şehir Uzmanı Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necmi Özdemir'in yanı sıra; Fıkret Kır Akıllı Şehirler ve Yangın Uzmanı, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şeref Barış Akıllı Şehir ve Afet Uzmanı, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Adnan Kavak Akıllı Şehir Bilgi Güvenlik Uzmanı, Engin Işık Teknoloji ve Dijital Strateji Uzmanı, Uğurcan Özdemir Akıllı Şehir ve Veri Depolama Çözüm Uzmanı, Bülent Şen Hibe ve Fon Uzmanı, Sacettin Şekerci Akıllı Şehir Akıllı Enerji Uzmanı görev alacak. - KOCAELİ

Dilovası'nda akıllı şehir çalışmaları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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