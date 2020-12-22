Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı
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Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

22.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:42
Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilecek hibe araçlar için olağanüstü toplandı.

Dilovası Belediye Meclisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilecek hibe araçlar için olağanüstü toplandı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Ankara ziyaretlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan talebi sonrası onaylanan hibe araçlar için Dilovası Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak oylama yaptı.

Olağanüstü toplantıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Şayir, "Ankara ziyaretlerimiz çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan belediyemize hibe araç talebinde bulunduk. Talebimiz olumlu karşılandı ve yerine getirilmesi için acil meclis kararı istendi. Bunun üzerine hibe araçlar için karar alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na ivedi bir şekilde ulaştırılması için toplandık" dedi.

Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste meclis üyelerinin oy birliği ile hibe araç talebi oylanırken, Başkan Şayir, oy birliği ile geçen karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Konuyu takip etmek ve meclis kararını son günde Tarım ve Orman Bakanlığı'na ulaştırmak için Ankara'da hazır bekleyen Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç meclisten oy birliği ile çıkan kararı Tarım ve Orman Bakanlığı'na ulaştırırken, hibe araçların yakın bir zamanda Dilovası'na gönderileceği belirtildi. - KOCAELİ

Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:12:24. #1.14#
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