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Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz

Futbolun geleceğiyle ilgili yorumda bulunan spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "Perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Medyada oynamak istiyoruz istemiyoruz demiyorlar. İnsan sağlığı, gerçek olan ekonomik durum arasında gidip gelenler var. Küme düşüp düşmemesi ve şampiyonlukla ilgili de tiyatro izliyoruz" diye konuştu.

Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
14.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:12

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol gündemi ve liglerin geleceğiyle ilgili Star Haber'e açıklamalarda bulundu. İnsan sağlığı ve ekonomik durum arasında gelip gidenler olduğunu vurgulayan Dilmen, "tiyatro izliyoruz" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Medyada oynamak istiyoruz istemiyoruz demiyorlar. İnsan sağlığı, gerçek olan ekonomik durum arasında gidip gelenler var. Küme düşüp düşmemesi ve şampiyonlukla ilgili de tiyatro izliyoruz. Nihat Özdemir Süper Lig için 12 Haziran tarihini verdi."

"BUNDESLİGA VE İTALYA'DA ORTAK YAZILI KARAR VAR AMA BİZDE YOK"

"Bundesliga Cumartesi günü başlıyor. Maçlar çekişmeli geçecek ama sonrasında neler olacağını bilmiyoruz. Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği devlete başvurarak oynamak istiyoruz dediler. Bugün de İtalya'da aynısı oldu. Bizde böyle bir yazılı durum yok."

"VİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENENLER OYNAYALIM DİYOR"

"Çok enteresandır. Göksel Gümüşdağ 1 vaka varken liglerin ertelendiği zaman hastalanmış olmasına rağmen geçenlerde "Biz oynamaktan yanayız" dedi. Fatih hoca da antrenmanlara çıkıyor. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu oynanmasın dedi ve Galatasaray resmi sitesinden bizim söylediğimiz geçerli deniliyor. Bu vakadan en çok sıkıntı yaşayanlar oynamak istiyor."

"TEMMUZ ORTASINDA OYNANSIN DİYORUM"

"Ben olsam 20 Haziran'a kadar oyunculara kafanızı dinleyin, tatilinizi yapayın, kendinizi koruyun derim. Çok şükür azalmalar da var. Hem Avrupa'da emsaller oluşur. Oyuncular da mental olarak toparlar. 20 Haziran'da bir karar alınıp Temmuz'un ortasında oynanabilir. Bunu niye yapmıyorlar anlamıyorum. Oyuncuların kafa olarak hazırlanması gerekiyor. Ben oynanmasın demiyorum, oynansın. Ancak Temmuz ortasında oynansın diyorum. Temmuz'da kısaltılmış bir takvim yapılabilir."

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Spor Manşet

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