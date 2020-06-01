DİLEK HEMŞİRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)
Anıl UÇAN/Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.
01.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:39
Anıl UÇAN/
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Gültepe Fatih Camii'ne düzenlenen törenin ardından Akçabelen cenaze Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA