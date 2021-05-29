Dilara Uçan'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya
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Dilara Uçan'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya

Dilara Uçan'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Dilara Uçan, koparmada altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Dilara Uçan, koparmada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 81 kiloda yarışan Dilara Uçan, koparmada 99 kilo ile altın madalya elde etti.

Milli sporcu silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanırken, toplamda ise 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7. gün sonunda 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.

Dilara Uçan'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya
Dilara Uçan'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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Dilara Uçan'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya - Haberler Spor
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