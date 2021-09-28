Dikkat ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok

Türkiye'de yaklaşık 50 bin adet elektrikli scooter var. Kullanıcı sayısı ise 5 milyona ulaştı. Her geçen gün yaygınlaşan scooter'ların kullanımıyla ilgili nisan ayında düzenleme yapılmış ve yeni kurallar getirilmişti. Ancak çoğu kişi bu düzenlemeden haber siz ve kural ihlali yapmaya devam ediyor.

HER YAŞTAN İNSAN İLGİ GÖSTERİYOR

Son dönemde yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli scooter'lar pandemiyle birlikte alternatif bir ulaşım aracı haline geldi. Genellikle kaldırımlarda bağlı bulunan ve mobil uygulamalar üzerinden kiralanan elektronik scooter'lara her yaştan insanın ilgisi var.

TRAFİK CEZALARININ ÖNÜ AÇILDI

Kısa mesafelerde avantaj sunan elektrikli scooter'ları bireysel kullanım için satın alan da çok. Hal böyle olunca elektrikli scooter'lar Karayolları Trafik Kanunu'na bile eklendi. Yani trafik kurallarını ihlal eden elektrikli scooter kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilmesinin önü açıldı.

AZAMİ HIZ SINIRI 25 KİLOMETRE

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; geçtiğimiz nisan ayında ise elektrikli scooter yönetmeliği yayımlandı. Bu düzenlemeye göre; artık neredeyse her yerde karşılaştığımız elektrikli scooter'ların azami hız sınırının 25 kilometre/saat olması gerekiyor.

YASAKLARA RAĞMEN KURALLARA UYULMUYOR

Yine yönetmeliğe göre, 16 yaşından küçükler elektrikli scooter kullanamazken, tek elle scooter kullanımına da izin verilmiyor. En önemlisi ise bir scooter'a iki kişinin binmesi yasak. Ancak maalesef yasağa rağmen bu kurallara uyulmadığı görülüyor.

İSTANBUL'A ÖZEL KURALLAR GETİRİLDİ

Scooter kullanımı özellikle İstanbul'da yaygın. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de geçtiğimiz ağustosta İstanbul'da scooter kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre; elektrikli scooter'ları 15 yaşından küçüklerin kiralaması yasaklanırken, 25 kilometre (km) olan hız sınırı da 15 km'ye çekildi. Elektrikli Scooter'ların tramvay ve metrobüs yollarını kullanması da yine yeni düzenlemeyle engellendi.

CEZA KESİLEBİLİR

İlk zamanlarda daha çok sahil kenarlarında gezinti amaçlı kullanılan scooter'lar, son dönemlerde yol kenarlarında ve trafikte de yaygınlaştı. Trafik polislerinin ve jandarmanın yani kolluk kuvvetlerinin yasaya uymayanlara ceza kesme yetkisi var ama scooter kullanan vatandaşların çoğu bu konudaki düzenlemeden haber dar değil. Bu da kullanım kurallarına uymamalarına neden oluyor.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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