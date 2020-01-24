Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı

24.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:58

Ipsos araştırma şirketi tarafından 15 ilde yapılan anketin sonuçları, vatandaşların ekonomiye dair beklentilerini gözler önüne serdi. Yapılan çalışmada ekonomik beklentilerdeki karamsarlık dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

Ipsos araştırma şirketi vatandaşlara 2019 yılının en önemli sorununu sordu. Buna göre geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi diyenlerin oranı %58, terör diyenlerin oranı %18, eğitim diyenlerin oranı %9, Kürt sorunu diyenlerin oranı %2 oldu.

VATANDAŞ İNDİRİM MARKETLERİNE YÖNELDİ

Araştırma kapsamında Hane Tüketim Paneli'nden yıllık sonuçlara da yer verildi. Buna göre hanelerdeki hızlı tüketim ürünleri harcamaları ciro olarak %25,6 büyüdü. Bu büyümenin %17,1'i fiyat artışlarından, %1,6'sı nüfus artışından, %6,5'lik kısımı ise satın alım sıklığının ve alışveriş başına harcamanın artmasından kaynaklandı. Hane içi harcama dinamiklerine bakıldığında hanelerin son 3 senedir satın alımlarının indirim marketlerine kaydığı görüldü.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE KARAMSARLIK VAR

Ankete katılan vatandaşların, ülkenin ve kendilerinin ekonomilerine yönelik beklentileri de soruldu. 2020'ye girerken Türkiye ekonomisinin daha iyiye veya kötüye gideceğine dair beklentiler düşerken, ekonominin gidişatının aynı kalacağına dair beklentilerin yükseldiği görüldü. Özellikle kişisel ekonomik durum söz konusu olduğunda daha iyiye gidecek diyenlerin oranı %12'den %8'e gerilerken, daha kötüye gidecek diyenlerin oranı %31'den %33'e yükselmiş durumda.

İŞSİZLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Ekonomik beklentiler kapsamında ekonomik refah düzeyi, asgari ücret, işsizlik konularında da beklentiler soruldu. Buna göre ekonomik refah düzeyinin artacağına dair beklenti bir önceki yılla aynı kalarak %16 olarak belirtildi. İşsizliğin artacağına dair beklenti ise önceki yıllara oranla yükseldi.

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