Dikili sera bölgesine 4 katı talep geldi

03.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:43

Çalışmalarına bir yıl önce başlanan ve 2 milyon m²'lik alana sahip Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ne 4 katı talep geldi. Yılda 9 ay yaş sebze ve meyve üretimi yapılabilecek ve merkezi sistemle jeotermal enerji kaynakları kullanılarak seraların ısıtması gerçekleştirilecek.