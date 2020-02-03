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Dikili sera bölgesine 4 katı talep geldi

Çalışmalarına bir yıl önce başlanan ve 2 milyon m²'lik alana sahip Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ne 4 katı talep geldi.

03.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:43
Dikili sera bölgesine 4 katı talep geldi

Çalışmalarına bir yıl önce başlanan ve 2 milyon m²'lik alana sahip Tarıma Dayalı İhtisas Sera 'ne 4 katı talep geldi. Yılda 9 ay yaş sebze ve meyve üretimi yapılabilecek ve merkezi sistemle jeotermal enerji kaynakları kullanılarak seraların ısıtması gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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