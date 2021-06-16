Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası için geri sayım
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Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası için geri sayım

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası için geri sayım
Bültenler - Haberler | Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi işbirliğinde Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde yer alan 75. Yıl Parkı'ndaki etkinlikte birbirinden değerli sürpriz konuklar da yer alacak.

Yıldızlar sahada

Turnuvanın final maçı öncesi İzmir'in yetiştirdiği ve Türk futboluna armağan ettiği isimler gösteri maçı düzenleyerek turnuvaya renk katacak. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Altay'da forma giyen Ramazan Kurşunlu, Altay, Denizlispor, Konyaspor'da forma giyen Fatih Egedik, Akhisarspor, Bursaspor, Altay'da forma giyen Merter Yüce, Fenerbahçe, Bursaspor, Adanaspor'da forma giyen Çetin Kılıç ile Karşıyaka ve Göztepe'de forma giyen Nail Dinçer turnuvada top koşturacak isimler olacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde

32 takımın yer aldığı turnuvada Dikili ve komşu ilçelerden 128 oyuncu hünerlerini sergileyecek. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleşecek turnuvada her bir takım 3 as oyuncu, 1 yedek oyuncudan oluşacak. Maçlar 1 set 15 sayı üzerinden oynanacak. 2 seti üst üste kazanan maçın da galibi olacak.

Spora destek

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in desteğiyle ve spora gönül veren tüm vatandaşlarımızın katılımıyla Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvamızı düzenleyeceğiz. Her alanda başarıya koşan bir ilçe için çalışmalarımız sürerken, sporda da adından söz ettiren bir Dikili hedefimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle bu hedefimize de ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2 gün boyunca kıyasıya rekabetin olacağı ama sonunda dostluğun kazanacağı bir turnuvayı hep birlikte yaşayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür eder, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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