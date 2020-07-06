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Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak

Vatandaş beyanına güveni esas alan bir kamu yönetimi anlayışının yerleştirilmesi ve hizmet sunumunun hızlandırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, idarede var olan belgeler başvuru sahibinden istenmeyecek ve Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak.

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
06.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Dijital Dönüşüm Ofisi ve Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün katılımıyla yürütülen çalışmayla kamu hizmetlerinin hızlı, kolay erişilebilir, memnuniyeti esas alan ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi ile kamu hizmetlerinin sunumunda başvuruların alınması, sonuçlandırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde "sıfır belge" esasına dayalı kamu yönetimi tesis edilmesi planlanıyor. Yapılan çalışmayla, Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi nitelikli belge kabul edilecek. Buna bağlı olarak kamu hizmetlerinde başvuru gerektiren tüm süreçlerle mahiyeti itibarıyla fiziksel olarak sunumu gereken hizmetler dışındaki bütün hizmetlerin dijital ortamda sunulması zorunlu hale getirilecek. Kamu hizmetlerinin Dijital Türkiye Platformlarına entegrasyonuyla işlemlerin tüm aşamalarının takip edilebilmesine imkan tanınması ve başvuru merci ile karar merci arasında birden fazla kademe oluşturulmaması amaçlanıyor.

VATANDAŞ BEYANI ESAS ALINACAK

Kamu hizmetine başvuru ile ilgili düzenlemeler başvuru sahibinin beyanı esas alınacak şekilde hazırlanacak. Başvuruda istenen belgeler arasında, "idare tarafından istenecek diğer belgeler" veya "benzeri belgeler" gibi muğlak ibarelere yer verilemeyecek ve idare, kendisinde bulunan, mevzuatta yer almayan ve Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi'nde (HEYS) başvuru sahibinden isteneceği belirtilmeyen hiçbir belgeyi isteyemeyecek.

KAMU KURULUŞLARI BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMINDA BULUNABİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi, belge ve veri paylaşımının usul ve esaslarının da belirlendiği çalışmada, idareler arasında paylaşılması veya kamu hizmetinden yararlananlardan istenilmemesi öngörülen basılı ortamdaki bilgi ve belgeler dijital ortama taşınacak.

Kamu hizmetinin gereği olarak ihtiyaç duyulan, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından paylaşılmasında sakınca bulunmayan tüm bilgi, belge ve veriler herhangi bir protokol ya da benzeri işleme gerek kalmaksızın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek. Bunlar asıl veri sahibi idarenin bilgisi dışında paylaşılamayacak.

Paylaşılan bilgi, belge ve veri üzerinde yapılacak sorgulama ve benzeri işlemler sadece somut olaya uygun şekilde ve söz konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesi kapsamında yapılacak. Bu paylaşım, ilgili idarenin dijital ortamda sunacağı servis ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilecek ve tüm aşamalarda kişisel verilerin korunması mevzuatı dikkate alınacak.

Bilgi, belge ve veriler, bunlara erişim yetkisi verilecek personele ilişkin kimlik bilgilerinin de bildirilmesi suretiyle asıl veri sahibi kamu kurum ya da kuruluşundan talep edilecek.

YALIN YÖNETİM VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ HEDEFLENİYOR

Çalışmayla, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan belgelerin vatandaştan istenmediği ve hizmetlerin yasal olarak dijital ortamda sunulduğu, bürokratik süreç ve kademelerin azaltılarak kamuda yalın yönetim anlayışıyla kurumların daha hızlı ve uyum içerisinde çalışması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması öngörülüyor.

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