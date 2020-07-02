Dijital Tarım Pazarı Nedir?
Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı hakkında bilgi verdi.
02.07.2020 06:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 06:17
Tabit Akıllı
Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı
hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı,
Hazine Bakanlığı ve TOBB tarafından kurulan bir proje olduğunu ve üreticiden
tüketiciye kadar tüm aşamaların bir portalda yer aldığı bir sistem olarak
planlandığını söyledi.
2004 yılında
bir web sitesi kurarak Dijital Tarım Pazarı projesinin oluşturulmasına yönelik
çalışmalar yaptıklarını ancak sosyolojik ve piyasa değerlerinin oluşturduğu
yapıyı çözmeden dijital tarımsal pazarlama sisteminin düzene uyum sağlayamayacağı
gerekçesiyle geri çekildiklerini belirtti.
Kaynak: Wise.tv