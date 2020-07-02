Dijital Tarım Pazarı Nedir? Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı hakkında bilgi verdi.

Tabit Akıllı

Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı

hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı,

Hazine Bakanlığı ve TOBB tarafından kurulan bir proje olduğunu ve üreticiden

tüketiciye kadar tüm aşamaların bir portalda yer aldığı bir sistem olarak

planlandığını söyledi.

2004 yılında

bir web sitesi kurarak Dijital Tarım Pazarı projesinin oluşturulmasına yönelik

çalışmalar yaptıklarını ancak sosyolojik ve piyasa değerlerinin oluşturduğu

yapıyı çözmeden dijital tarımsal pazarlama sisteminin düzene uyum sağlayamayacağı

gerekçesiyle geri çekildiklerini belirtti.

Kaynak: Wise.tv