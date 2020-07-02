HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dijital Tarım Pazarı Nedir?

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı hakkında bilgi verdi.

02.07.2020 06:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 06:17

Tabit Akıllı

Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı

hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Dijital Tarım Pazarı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı,

Hazine Bakanlığı ve TOBB tarafından kurulan bir proje olduğunu ve üreticiden

tüketiciye kadar tüm aşamaların bir portalda yer aldığı bir sistem olarak

planlandığını söyledi.

2004 yılında

bir web sitesi kurarak Dijital Tarım Pazarı projesinin oluşturulmasına yönelik

çalışmalar yaptıklarını ancak sosyolojik ve piyasa değerlerinin oluşturduğu

yapıyı çözmeden dijital tarımsal pazarlama sisteminin düzene uyum sağlayamayacağı

gerekçesiyle geri çekildiklerini belirtti.

Dijital Tarım Pazarı Nedir?

Kaynak: Wise.tv

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Ekonomi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Ekonomi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Ekonomi
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Ekonomi
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Ekonomi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Ekonomi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Alper Ulusoy Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ak Parti Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Dijital Tarım Pazarı Nedir? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 06:38:45. #1.14#
title