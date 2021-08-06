Dijital Öğretmenler Projesi'nin yeni dönem başvuruları başladı
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Dijital Öğretmenler Projesi'nin yeni dönem başvuruları başladı

Dijital Öğretmenler Projesi'nin yeni dönem başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijitalleşen dünyada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini amaçlayan ödüllü Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları başladı.

Dijitalleşen dünyada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini amaçlayan ödüllü Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları başladı.

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla dijital araçlarla eğitimin etkinliğini artırmak amacıyla ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen, ödüllü Dijital Öğretmenler Projesi'nin yeni eğitim dönemi başvuruları açıldı. Proje kapsamında eğitim almak isteyen öğretmenler 6 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri hedeflenen Dijital Öğretmenler Projesi'nin tamamlanan ilk iki döneminde şu ana kadar 2 bin öğretmene eğitim verilirken, proje kapsamında üçüncü dönemde de 15 ilden yeni bin öğretmene daha ulaşılacak.

Akademisyenlerden dijital platformda kapsamlı canlı dersler

Verilen bilgiye göre, iki bölümden oluşan eğitimlerin 8 hafta sürecek ilk bölümünde öğretmenler; dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, üreticilik ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri konularında çevrim içi canlı ve video derslere katılacak. Eğitimlerin ilk bölümünü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene ise ilk bölüme ek olarak, canlı ve video derslerinden oluşan sanal gerçeklik eğitimi verilecek. Eğitimlerin sonunda ise öğretmenlere katılım ve başarı sertifikaları verilecek.

Projeye 6 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabiliyor

Projeye, MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 13 Eylül tarihine kadar dijitalogretmenler.com/basvuru/ sitesi üzerinden başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Projeye başvuru alınacak iller ise şöyle sıralanıyor: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Van. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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