"Dijital Benim İşim" projesi 1 yılda 5 milyon TL'lik sosyal değer oluşturdu

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve işgücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi ikinci yılına giriyor.

"Dijital Benim İşim" projesinin 2020-2021 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile projenin kursiyerlerinden Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı'nın katılımıyla Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve işgücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi ikinci yılına giriyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen projede, son bir yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL'lik sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 5 TL'lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin yüzde 58'i Dijital Pazarlama kursiyerlerinden, yüzde 42'si Dijital Okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

"Dijital Benim İşim projesi, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden"

Projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitmenimiz ile 5 bini aşkın kadın kursiyere eğitim verdiklerini belirten Sabahattin Dülger, "Misyonunu, öğrenen topluma dönüşüm sürecinde her zaman her yerde herkese rehberlik hizmeti sunan; bireyin yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen, kaliteli eğitimler sunmak olarak belirleyen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, 3 bin 700'den fazla kurs programı ile yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

Genel Müdürlük olarak ayrıca; sosyal ortaklarımız ile kursiyerlerimizin mesleki, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi ile istihdam edilebilir seviyeye getirilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olan 'Dijital Benim İşim' projesi de bunlardan biridir. Proje kapsamında Dijital Okuryazarlık eğitimlerimiz ile kadınlara temel bilgisayar becerilerini öğretirken, Dijital Pazarlama eğitimlerimiz ile de dijital alanda mesleki gelişimlerine katkı sağladık. Projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitmenimiz ile 5 bini aşkın kadın kursiyerimize eğitim verdik. Proje ile sağladığımız eğitim fırsatının yanı sıra eğitmenlerimize ve kursiyer kadınlarımıza yönelik yarışmalar düzenledik. Eğitmenlerimiz arasında düzenlediğimiz Dijital Okuryazarlık Yarışması ile nüfus yoğunluğuna göre 13 ilimizi 3 kategoriye ayırdık ve en fazla kursiyere eğitim veren eğitmenlerimizi ödüllendirdik. Birinci kategoride Samsun İlk Adım Halk Eğitimi Merkezi, ikinci kategoride Ankara Keçiören Halk Eğitimi Merkezi, üçüncü kategoride Sivas Halk Eğitimi Merkezimiz birinci oldu.

Dijital Pazarlama eğitimini tamamlayan kadın kursiyerlerimiz arasında düzenlediğimiz Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda ise başvuru yapan 82 kadın arasından ön elemeden geçen 21 kursiyerimizin küçük bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmesini istedik. Kursiyerlerimizin bu çalışmaları jüri oturumunda değerlendirildi ve toplamda dereceye giren 5 kadın kursiyerimiz ödüllendirildi. Projemizin yeni döneminde yeni illeri de projeye dahil ederek toplamda 20 ilimizde daha fazla kadın kursiyere eğitim sağlamak ve istihdama katılımlarını teşvik etmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Temel amacımız, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak"

Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdikleri projeyle toplamda 5 bini aşkın kadına ulaştığını aktaran Hasan Süel, "Amaç odaklı bir şirket olarak, tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için belirlediğimiz yol haritasının bileşenlerinden biri de Kapsayıcılık. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalışıyoruz. 'Dijital Benim İşim' de bu vizyonla hayata geçirdiğimiz bir proje. Temel amacımız, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak. Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdiğimiz bu projeyle toplam 5 bini aşkın kadına ulaştık.

Eğitimlerden mezun olan 43 kadın kursiyerimizi Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam ettik. Bu süreçte bir Sosyal Medya Yarışması da düzenledik. Dijital Pazarlama eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz arasında yaptığımız bu yarışmada toplam 82 başvuru aldık. Projemizin ilk sosyal etki raporunu da hazırladık. Buna göre, projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Diğer yandan, projeye yaptığımız her 1 TL'lik yatırım için 5 TL'lik değer oluşturduğumuzu gördük. Projemizin yeni döneminde il sayımızı 13'ten 20'ye çıkarıyoruz. Hedefimiz 12 bin kadına ulaşmak. Kadınların dijitalleşmesi demek, dijital geleceğe daha hazır bir toplum demek. Bu vesileyle, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne değerli işbirlikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje katılımcıları deneyimlerini anlattı

Açılış konuşmalarını takiben, "Dijital Benim İşim" proje katılımcılarıyla kısa bir sohbet de düzenlendi. Hasan Süel'in moderatörlüğünde yapılan söyleşide, proje katılımcılarından Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, projenin hayatlarında oluşturdukları değişime ve gelecek planlarına dair bilgi verdi. Sohbetin ardından sınıf ziyareti yapıldı.

Dijital okuryazarlık yüzde 24 arttı

Proje hakkında şu bilgiler verildi: 'Dijital Benim İşim Sosyal Etki Değerlendirmesi' çalışması kapsamında 2020-2021 yılları arasında gerçekleştirilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ve Vodafone Müşteri Hizmetleri istihdam programı değerlendirildi. Buna göre, "Dijital Benim İşim" projesi, kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık oranını yüzde 24 yükseltti. Dijital Okuryazarlık katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim yüzde 46 oranında bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler Dijital Okuryazarlık kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 62 oranında özgüven ve motivasyon başlığı altında yaşandığını belirtti. Dijital Okuryazarlık eğitimlerine katılan kadın kursiyerlerin dijital skorları yüzde 28 artarken, eğitimlerden sonra katılımcıların yüzde 58'inin özgeçmişini güncellediği, yüzde 46'sının yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların yüzde 28'inin yeni bir işte çalışmaya başladığı görüldü.

Dijital pazarlama bilgisi yüzde 29 arttı

Proje, kadın kursiyerlerin dijital pazarlama bilgilerini de yüzde 29 artırdı. Dijital Pazarlama katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim yüzde 41 oranında dijital pazarlama konusundaki bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler Dijital Pazarlama kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 81 ile özgüven ve yine yüzde 81 ile farkındalık alanlarında yaşandığını belirtti. Dijital Pazarlama kursiyerlerinin, girişimlerini geliştirmeye dair motivasyonları da yüzde 28 arttı. Bu kursiyerlerin yüzde 77'sinin eğitimlerden sonra özgeçmişini güncellediği, yüzde 62'sinin yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların yüzde 17'sinin yeni bir işte çalışmaya başladığı görüldü. Dijital Pazarlama eğitimlerine katılan 31 kursiyer eğitimlerden sonra girişimde bulunduğunu da belirtti. Bu katılımcıların yüzde 41'i sosyal medya hesabı açtı, yüzde 24'ü satış yapmak üzere profesyonel hesap oluşturdu, yüzde 21'i YouTube kanalı açtı ve yüzde 14'ü ise web sitesi kurdu.

Araştırmaya göre, Dijital Okuryazarlık katılımcıları kendilerinde gerçekleşen değişimin yüzde 57'sini projeye atfederken, Dijital Pazarlama katılımcılarında bu oran yüzde 66 oldu.

Eğitmenler için önemli deneyim

Projenin eğitmenler üzerinde de etkisi oldu. Buna göre, Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitmenlerinde en yüksek değişim bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimi başlığında gerçekleşti. Dijital Okuryazarlık eğitmenlerinde bu oran yüzde 13, Dijital Pazarlama eğitmenlerinde ise yüzde 22 oldu.

Yeni istihdam fırsatı

Proje kapsamında, isteyen kursiyerlerin katılımına açık olarak kursiyerlerin kendi geliştirdikleri projelerle başvurabilecekleri bir Sosyal Medya Kampanya Yarışması gerçekleştirildi. Ayrıca, projeye katılan kursiyerlere belirli koşulları karşılamaları durumunda Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde istihdam fırsatı sunuldu. Sosyal etki analizi kapsamında bu iki grupla da görüşmeler yapıldı. Sosyal Medya Kampanya Yarışması finalistleri, yarışmanın özgüven ve motivasyon artışı ile satış ve takipçi artışı gibi başlıklar altında olumlu etkileri olduğunu belirtirken, Müşteri Hizmetleri'nde istihdam edilen kursiyerler sunulan bu fırsatla birlikte işgücüne dahil olabildiklerini, bu fırsatın kendilerine sunduğu en önemli değişimin maddi olarak başkalarına olan bağımlılıklarının azalması olduğunu ifade etti.

Operatör çalışanlarından kursiyerlere dijital atölyeler

Operatör çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği gönüllülük çalışmaları kapsamında proje eğitimini tamamlayan kursiyerlere yönelik dijital uzmanlık atölyeleri düzenlendi. Özgeçmiş hazırlama ve iş arama yöntemlerinden, sunum teknikleri ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) eğitimlerine kadar pek çok alanda eğitim verildi. Gerçekleştirilen 8 farklı oturuma 367 kursiyer katıldı. Bu eğitimlerin yeni dönemde de çeşitlendirilerek devam ettirilmesi planlanıyor.

İl sayısı 20'ye çıktı

Proje kapsamında eğitim verilen il sayısı 13'ten 20'ye çıkarıldı. Buna göre, proje yeni dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu, Gaziantep, Manisa, Tekirdağ, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Hatay, Van ve Mersin illerinde devam edecek. Eğitimler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde görev yapacak yeni eğitmenlerle sürdürülecek. - İSTANBUL