Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde
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Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların önceliği Aboubakar'ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı. Siyah-Beyazlılar, bu bölgeye minimum iki transfer yapacak. Öncelikli hedefler Diego Costa ve Hulk. Hatayspor'da geçen sezon parıldayan Mame Diouf da alternatif olarak düşünülüyor.

Siyah-Beyazlılar forvet transferi için çalışmaları hızlandırdı. Aboubakar'ın ayrılmasından sonra elde tek santrfor Larin kaldı. Sergen Yalçın, Larin'i de sol forvet olarak değerlendiriyor. Kara Kartal'da şu anda 9 numara eksikliği var. Bu bölgeye en az iki transfer yapılacak. Diego Costa ve Hulk'la yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde

HABERİ HULK YOLLADI

Hulk, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a çok yaklaşmıştı ancak bu transfer olumlu bitmemişti. Atletico Mineiro ile sözleşme opsiyonuyla ilgili bir pürüz var. Hulk, kulübüyle bu sorunu çözerse Beşiktaş'a imzayı atacak. Transfer görüşmelerini oyuncunun menajerinin başlattığı, Hulk'un gelmeye çok istekli olduğu belirtiliyor.

Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde

COSTA AN MESELESİ

Diego Costa'nın şu anda bir takımı yok. Yapılan pazarlıklarda büyük yol alındı. Gelme ihtimali en kuvvetli gözüken aday Diego Costa. Brezilya asıllı İspanyol golcünün 2.5 milyon euro seviyelerinde bitirilmesi bekleniyor. Costa için resmi açıklamanın gelmesi an meselesi.

Diego Costa ve Hulk'ta sona gelen Kara Kartal, bir de alternatif golcü getirmenin peşinde

DIOUF'TA SORUN 1 MİLYON

Üçüncü aday ise alternatif olarak Hatayspor'dan Mame Diouf. Amaç Costa ve Hulk'un ikisini birden bitirip, Diouf'u alternatif olarak kulübede bekletmek. Ancak Hulk'ta pürüz çıkma ihtimali olduğundanDiouf kıymete bindi. Beşiktaş, Hatayspor'a 1.1 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemek istemiyor. Bu futbolcuya, "Bonservisini al, gel" mesajı verildi. 200-300 bin euro civarında sembolik bir bonservis bedeline Diouf transferi bitirilebilir.

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