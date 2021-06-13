Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti
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Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti

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Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Diego Costa transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kıran kırana süren pazarlıklar sonucunda Costa, istediği ücrette ve imza parasında indirime gitti. Yıldız golcü maaş isteğini 3 milyon euroya düşürürken imza parasını da 1.5 milyon euroya çekti.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş'ta golcü transferinde hedef Diego Costa. Yıldız futbolcununmenajeriyle yapılan ilk görüşmede 3.5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası istenmişti. Siyah-beyazlı yönetim pazarlıklar sonucu bu miktarı indirmeyi başardı.

MESAFE KAT EDİLEMEDİ

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli yıldız, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon euroya düşürdü. Ancak Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki oyuncu için belirlediği ücret 2.5 milyon eurodan fazlası değil. Ciddi görüşmeler yapılmasına karşın aradaki farklardan dolayı transferde henüz mesafe kat edilemedi.

Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti
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Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti - Haberler Spor
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