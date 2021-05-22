Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile organize edilen Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile organize edilen Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleşen yarışma, Yalı Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yapıldı. Elitler, yıldızlar ve gençlerde yarışan katılımcılardan dereceye girenlere ödülleri verildi. Organizasyon yarınki yaş grupları ve takımlarda karışık bayrak yarışlarıyla sona erecek.

İpek Öztosun'un elit kadınlarda birinciliğe ulaştığı organizasyonda Birsu Ulkat ikinci, Ayşenur Acar da üçüncülüğü elde etti. Elit erkeklerde ise ilk 3 sıra Emirhan Altıntaş, Enes Kızılcık ve Muhammet Bertuğ Polatcı'dan oluştu.

"Triatlon ailesi Didim'i çok sevdi"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Didim Triatlonu'nun 3. kez düzenlediklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu kadar katılım beklemediklerini söyledi.

Minikler grubu olmamasına rağmen bu yıl 496 sporcunun organizasyona kayıt yaptırdığını aktaran Yalçınkaya, "Önümüzdeki sene buranın uluslararası bir yarış olması için başvurularımızı yapacağız. Burada biz yani triatlon ailesi Didim'i çok sevdi. Her geçen gün buranın triatlon açısından da bilinirlilik açısından da markalaşması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da organizasyonu uluslararası düzeyde gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağını Didim'e taşımak ve burada halkımıza bunu tattırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık