Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı

Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Spor

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile organize edilen Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile organize edilen Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleşen yarışma, Yalı Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yapıldı. Elitler, yıldızlar ve gençlerde yarışan katılımcılardan dereceye girenlere ödülleri verildi. Organizasyon yarınki yaş grupları ve takımlarda karışık bayrak yarışlarıyla sona erecek.

İpek Öztosun'un elit kadınlarda birinciliğe ulaştığı organizasyonda Birsu Ulkat ikinci, Ayşenur Acar da üçüncülüğü elde etti. Elit erkeklerde ise ilk 3 sıra Emirhan Altıntaş, Enes Kızılcık ve Muhammet Bertuğ Polatcı'dan oluştu.

"Triatlon ailesi Didim'i çok sevdi"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Didim Triatlonu'nun 3. kez düzenlediklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu kadar katılım beklemediklerini söyledi.

Minikler grubu olmamasına rağmen bu yıl 496 sporcunun organizasyona kayıt yaptırdığını aktaran Yalçınkaya, "Önümüzdeki sene buranın uluslararası bir yarış olması için başvurularımızı yapacağız. Burada biz yani triatlon ailesi Didim'i çok sevdi. Her geçen gün buranın triatlon açısından da bilinirlilik açısından da markalaşması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da organizasyonu uluslararası düzeyde gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağını Didim'e taşımak ve burada halkımıza bunu tattırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Prens William Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim Triatlonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 23:16:33. #1.14#

title