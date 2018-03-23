Didim Belediyesi Kent Belleği İçin Mübadele Evinin Restorasyonuna Başlayacak

Didim Belediyesi tarafından Didim'in tarihine ışık tutacak, mübadele evinin restorasyonuna başlanıyor.

Didim Belediyesi Didim'in kent belleği kurmak ve mübadele zamanında gelenlerin anılarını yaşatmak amacıyla belediye tarafından alınan iki katlı tarihi evi restorasyon yaptırıyor. Hisar Mahallesinde bulunan tarihi binanın yer teslimi yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Öznur Gündoğdu, Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık ve ihaleyi alan yüklenici firma yetkilerinin katılımı ile binada incelemede bulunuldu.

Mübadele evinin yakın zamanda bitmesinin planlandığını belirten Başkan Atabay "Burada yapılacak proje geçmişimizi tanıtmamız ve sahip çıkmamız açısında güzel bir çalışma olacak" dedi. - AYDIN