Didier Drogba'yı yakalayan Falcao, eski G.Saraylı Elmander'in gol sayısına ulaşmayı hedefliyor

Galatasaray formasıyla 22 maçta 15 gol atan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı kırmızılı kulübün efsaneleri arasında yer alan Drogba, Melo ve Saunders'ı yakaladı. Falcao'nun yeni hedefi 16 golü bulunan İsveçli futbolcu Johan Elmander bulunuyor.

Erzurum'da galibiyeti getiren Radamel Falcao, G.Saray'ın Süper Lig'deki 8 golünün 7'sine direkt katkı sağladı. 5 gol-2 asistle oynayan Kolombiyalı, kırmızı kart sonrasında ise A.Gücü maçında cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılılarda 1 seneyi geride bırakan Falcao, ligde toplamda 15 gole ulaştı ve G.Saray'da oynamış birçok önemli yıldızı yakaladı.

GÖZÜ ELMANDER'DE

Didier Drogba, Felipe Melo ve Dean Saunders gibi efsaneler de parçalı formayla toplam 15 gol atmıştı. 16 gollü Elmander'i yakalamasına sadece 1 gol kalan Falcao, penaltı noktasından 5 atışından da 5 gol buldu. Yıldız oyuncu G.Saray forması ile attığı 16 golün 15'ini Süper Lig'de kaydetti. 22 kez lig maçlarında sahne alan Falcao, 15 gol bulurken diğer sayısını ise Ziraat Türkiye Kupası maçında attı.

Johan Elmander

40-45 ARASINDA TAKIMA NE OLUYOR

Ligde oynadığı son 3 maçta da gol yiyen sarı-kırmızılılar, 40-45. dakikalar arasında kalesini savunamadı. Kasımpaşa'dan Yusuf ve Alanya'dan Babacar'ın ardından Erzurum'da da Novikovas buldukları gollerle G.Saray'ı soyunma odasına eli boş gönderdi. Teknik heyet 40-45 arasına yapacağı analizlerle Ankaragücü maçı öncesi oyuncuları uyaracak.