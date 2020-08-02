Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki efsanevi eski golcü Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu. Drogba açıklamasında "Futbolumuz iyiye gitmiyor. Fildişi futbolunun yeniden doğuşuna katkıda bulunmaya ben ve ekibim kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili'nin yetiştirdiği en büyük yıldızların başında gelen Didier Drogba, ülkesinin Federasyon Başkanlığı'na adaylığını koyduğunu açıkladı.

Eski Galatasaraylı yıldız isim Didier Drogba yaptığı duyuruda ülkesinin futbolunu geliştirmek ve kötü gidişe dur demek için kolları sıvadığını belirterek adaylığını koyduğunu açıkladı. Bir dönemin efsane yıldızı Didier Drogba yaptığı açıklamada, "Futbolumuz iyiye gitmiyor. Fildişi futbolunun yeniden doğuşuna katkıda bulunmaya ben ve ekibim kararlıyım." ifadelerini kullandı.

İZDİHAMLA KARŞILANDI

Drogba'nın yerel saatle 17:00'de yaptığı açıklamadan sonra Federasyon binasına gidişinde adeta izdihamla ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Fildişi halkı ellerindeki pankartlar ve tezahüratlarla Drogba'ya olan desteklerini gösterdi.

Drogba'nın adaylığının değerlendirme sürecine tabi olacağı ve 5 günlük süreç içerisinde adaylığa uygun olup olmadığına ilişkin kararın açıklanacağı bir Federasyon yetkilisi tarafından açıklandı.

Drogba 3 kez Dünya Kupası'nda yer almış, 2 kez ülkesi Fildişi Sahili'ni Afrika Kupası'nda finale taşımıştı.