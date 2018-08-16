Dicle Elektrik'ten Batman'da Bakım ve Onarım Çalışması

Hizmet bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını yapan Dicle Elektrik, bakım ve onarım çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Tüketicilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışan Dicle Elektrik, kullanım ve hava koşullarına bağlı olarak yıpranan trafo, pano, alçak ve orta gerilim hatlarını elden geçiriyor.

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar, 2018 yılında yapılan ve yapılacak olan bakım, onarım çalışmalarını değerlendirdi. Yılbaşından bu yana geçen 8 aylık sürede il merkezi, ilçe, belde ve köylerde 330 trafonun, bunlara bağlı panoların ve 68 kesici ölçü kabininin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini bildiren Açar, yıl sonuna kadar 252 trafo ile 48 kesici ölçü kabinin bakım ve onarımının yapılacağını belirtti.

Hatlar Yenileniyor

İl Müdürü Yusuf Açar, trafo, pano ve kesici ölçü kabini binalarındaki bakım ve onarım çalışmalarının dışında orta ve alçak gerilim iletim hatlarının da elden geçirildiğini söyledi. Açar, bu konudaki çalışmalardan söz ederken "Gerçekleştirdiğimiz planlı çalışmalar sonucunda 8 aylık süre içerisinde il geleninde 222 kilometre orta ve 210 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplamda 432 kilometre uzunluğundaki iletim hattını yeniledik. Yıl sonuna kadar orta gerilimde 340, alçak gerilimde ise 292 kilometre hattı daha yenileyeceğiz. Şirket olarak en büyük hedefimiz tüketici memnuniyeti. Bunu sağlamak için bakım ve onarım çalışması yaparken, aşırı yük ve hava şartlarından yıpranan ve sorun çıkarması muhtemel olan iletim hatlarını da yeniliyoruz" dedi. - BATMAN