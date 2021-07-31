Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni hocası oldu
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli hoca Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Son olarak Feyenoord'u çalıştıran Hollandalı teknik adam, takımıyla ligi 5. bitirmesinin ardından kulüple yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'yi 2016-2017 yıllarında çalıştıran Hollandalı hoca Dick Advocaat, sürpriz bir karara imza atarak Irak Milli Takımı'nın yeni hocası oldu.
SON OLARAK FEYENOORD'U ÇALIŞTIRDI
Son olarak Feyenoord'u çalıştıran Dick Advoocat, Hollanda ekibiyle ligi 5. sırada bitirmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Daha önce Hollanda, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 73 yaşındaki hocanın yeni adresi Irak Milli Takımı oldu.