Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni hocası oldu

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli hoca Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Son olarak Feyenoord'u çalıştıran Hollandalı teknik adam, takımıyla ligi 5. bitirmesinin ardından kulüple yollarını ayırmıştı.